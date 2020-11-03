Тимошенко: под давлением "Батькивщины" власть согласились защитить малых предпринимателей

Власть продолжает уничтожать средний класс, лишая ФЛП возможности обеспечивать украинцев рабочими местами. "Батькивщине" удалось отсрочить "убийственные" нормы, которые для них ввела власть.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной раде.

В частности, лидер партии отметила, что ей удалось добиться рассмотрения внесенного фракцией законопроекта №3853-2, который защитит ФЛП и малых предпринимателей.

"Я была на площади возле Верховной рады и слышала просьбу ФЛП к власти не разрушать во время пандемии коронавируса их бизнес, который еле-еле живет. Чтобы защитить ФЛП, я собрала всех лидеров фракций, руководство Верховной рады и добилась того, чтобы завтра, в крайнем случае послезавтра, был рассмотрен закон, чтобы для ФЛП введения так называемого РРО кассовых аппаратов было перенесено на полтора года - до 1 января 2022 года. А до этого периода вообще снять вопрос по сути террора против малого бизнеса", - отметила Тимошенко.

Также она отметила, что "Батькивщина" имеет план решения проблемы так называемых "евроблях" - схему растаможки для владельцев, которые имеют не более одного авто.

"К сожалению, сегодня каждый день большинство президента в парламенте пытается принять законы, которые разрушают ту или иную сферу нашей жизни, делают жизнь людей еще тяжелее. Но все силы, которые есть у нашей команды, мы будем посвящать тому, чтобы людей защищать", - заверила Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что во вторник, 3 ноября, под стенами Верховной рады состоялся митинг.

Под лозунгом "Детенизация - это цивилизация!" представители легального бизнеса требовали равных условий ведения бизнеса и предотвратить принятие двух законопроектов, возвращают всем без исключения ФЛП право работать без контроля.

В свою очередь Верховная рада решила отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.

Ранее, как писало РБК-Украина, фракция "Батькивщина" совместно с общественным движением "SaveФОП" заключили Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве ради сохранения и развития микропредпринимательства и упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.