Тимошенко призвала власть действовать вместе для преодоления последствий наводнений

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, в такой тяжелой ситуации люди должны чувствовать, что они защищены и о них заботятся

В борьбе со стихией нельзя терять ни минуты. Нужно действовать немедленно и совместно - правительству и парламенту, от этого зависит жизнь и благосостояние людей в зоне катастрофы.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас главное действовать оперативно и сосредоточиться на помощи людям. Наводнение станет лакмусовой бумажкой - способно правительство и президент, власть в целом защитить граждан и остановить беду", - сказала Тимошенко.

Лидер партии отметила, что опыт есть и им надо умело распорядиться. В 2008 году, когда страна столкнулась с таким же вызовом, был собран парламент, и быстро приняты все нужные решения, в частности, выделены средства для помощи пострадавшим.

"Мы собрали правительство и попунктно расписали, что делать практически по каждому человеку. Самое худшее сейчас - терять время на пустые разговоры. Людей нельзя бросать на произвол судьбы и оставлять один на один с их бедой. Нельзя допустить, чтобы после этого бедствия пострадавшие искали копейки, чтобы получить убежище. В такой момент государство должно взять ответственность на себя", - добавила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, в такой тяжелой ситуации люди должны чувствовать, что они защищены, о них заботятся, и иметь возможность планировать свое будущее.

Напомним, наводнение в западных регионах подтопило 285 населенных пунктов в четырех областях. В частности, в Ивано-Франковской - 234, в Черновицкой - 37, во Львовской - 12 и в Тернопольской - 2. В целом в этих регионах пострадало 9 994 дома, 9 объектов социальной и бытовой сферы и затоплено 3 340 подвалов и 13 390 приусадебных участков.

Кроме того, в результате ливней и сильных порывов ветра было разрушено 117 км дорог и 64 мосты в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В целом повреждено 500 км автодорог и 135 мостов. Также сообщается о трех погибших на территории западных областей.

Ранее сообщалось, что в западные регионы направлены силы Нацгвардии, МВД и авиация для ликвидации паводков.

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Автор: РБК-Украина