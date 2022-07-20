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Тимошенко призвала Украину и Африку держаться вместе перед угрозой со стороны России

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Илона Свиридова

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала Украину и Африку держаться вместе перед угрозой со стороны России, даже когда эта страна блокирует экспорт продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Тимошенко для Time.

"До вторжения россиян 24 февраля Украина была одним из основных экспортеров продовольствия в Африку. Мы экспортировали более 5 миллионов тонн ежемесячно, преимущественно через наши порты, которые сегодня уничтожены или заблокированы российскими бомбами и минами. Автомобильным и железнодорожным транспортом мы можем экспортировать менее четверти этого объема", - говорится в статье.

Тимошенко убеждена, что стремительный рост цен на продовольствие, топливо и удобрения в Африке произошло из-за действий России.

"К тому же российские военные играют дестабилизирующую роль на континенте. Они отправляют в Африку не продовольствие, а российскую модель небольшой, но очень состоятельной элиты, которая правит морем бедности, угрожая оружием. Африканцы этого не хотят. Они хотят подотчетных правительств, которые будут защищать права своих граждан. Украинцы здесь ни в чем не отличаются", - добавила Тимошенко.

По ее мнению, Африка и Украина имеют подобное историческое прошлое, когда обеим странам приходилось бороться против порабощения, внешней агрессии, геноцида.

"Украинцев с африканским народом объединяет взаимная любовь к свободе, но сегодня вместо того, чтобы реализовывать большие перспективы, Украина и Африка страдают вместе из-за агрессии России", - констатировала Тимошенко.

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