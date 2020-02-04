Тимошенко призвала украинцев стать на защиту земли

Каждый украинец, кому не безразлично будущее государства, должен противостоять власти в желании распродать национальные богатства. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады, передает РБК-Украина.

"Они хотят нарушить все регламентные основы, за сорок минут принять решение о полной распродаже земли Украины. Среда и четверг - два ключевых дня, когда они хотят полностью отдать украинскую землю. Обращаюсь ко всем людям доброй воли - поднимайтесь на борьбу", - заявила Тимошенко.

По мнению Тимошенко, правительство и монобольшинство в парламенте заботятся лишь об интересах внешних заказчиков и собственное обогащение, что приведут страну к краху.

"Уже с марта идет падение производства, и впервые в истории Украины почти на 25% проваленбюджет января и бюджет 2019 года. 1,6 миллиарда гривен - задолженность шахтерам и более 3 миллиардов - задолженность всем, кто сегодня работает в экономике Украины. Херсонский и Николаевский порты отдали иностранным корпорациям навсегда. Подоходный Львовский аэропорт отдается в концессию. Страна идет к полному развалу", - добавила Тимошенко.

Председатель партии призвала украинцев бороться с антинародными действиями власти и отстаивать свое право на достойную жизнь в родной стране.

"Надежды, что правительство и президент изменят курс на правильный ради Украины и людей, не существует. И сейчас нам надо бороться", - резюмировала Тимошенко.