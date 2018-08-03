Тимошенко призвала Порошенко прекратить "защищать собственные должности"

Тимошенко призвала реально принять меры для борьбы с политическим терроризмом

Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко обратилась к президенту, силовым структурам и СНБО с требованием немедленно отреагировать и принять меры для борьбы с "политическим терроризмом", который происходит в Украине. Об этом говорится в сообщении лидера "Батькивщины" на ее странице в Facebook.

Так, по ее словам, вчера "жертвой политического терроризма" стал общественный активист, волонтер, председатель фракции "Батькивщины" в Каменском горсовете в Днепропетровской области Виталий Чернявский.

"Его автомобиль взорвали. Сейчас наш товарищ и коллега находится в больнице в тяжелом состоянии", – сообщила политик.

Кроме того, по мнению Тимошенко, в Одесской области грузовик целенаправленно протаранил авто лидера местного Движения Михаила Кузаконя. Он и журналист Григорий Козьма каким-то чудом остались живы, добавила она.

"И в этот же день прокуратура заявила, что не нашла признаков теракта в убийстве журналиста Павла Шеремета... Просто нет слов. А что же это было? Развлечения? Вместо того, чтобы расследовать преступления против собственных граждан и обеспечивать безопасность в стране, власти и правоохранительные структуры пространно комментируют, кому это могло быть выгодно и кто их хочет таким образом дискредитировать. Здесь страдают и гибнут невинные люди, а они о собственной репутации", – возмутилась руководитель фракции.

По словам Тимошенко, "президент окончательно отказался от критериев профессионализма в силовой кадровой политике и перешел на критерии личной преданности".

"По крайней мере об этом свидетельствуют последние кадровые назначения", – сказала Тимошенко.

Следствием такой кадровой политики является то, что страна становится неуправляемой, отметила лидер партии.

"Речь уже идет не об отдельных "инцидентах", а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО на последние события. Хватит защищать собственные посты! Защищайте людей и страну!", – призвала Тимошенко.