Тимошенко закликала Порошенка припинити "захищати власні посади"

Тимошенко закликала реально вжити заходів для боротьби з політичним тероризмом

Лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко звернулась до президента, силових структур і РНБО з вимогою негайно відреагувати та вжити заходів для боротьби з "політичним тероризмом", який відбувається в Україні. Про це йдеться у дописі лідера "Батьківщини" на її сторінці у Facebook.

Так, за її словами, учора "жертвою політичного тероризму" став громадський активіст, волонтер, голова фракції "Батьківщини" в Кам’янській міськраді на Дніпропетровщині Віталій Чернявський.

"Його автомобіль підірвали. Зараз наш товариш і колега перебуває у лікарні в тяжкому стані", – повідомила політик.

Окрім того, на думку Тимошенко, в Одеській області вантажівка цілеспрямовано протаранила авто лідера місцевого Руху Михайла Кузаконя. Він та журналіст Григорій Козьма якимось чудом лишилися живі, додала вона.

"І в цей же день прокуратура заявила, що не знайшла ознак теракту у вбивстві журналіста Павла Шеремета… Просто нема слів. А що ж це було? Розваги? Замість того, щоб розслідувати злочини проти власних громадян і забезпечувати безпеку в країні, влада та правоохоронні структури розлого коментують, кому це могло бути вигідно та хто їх хоче у такий спосіб дискредитувати. Тут страждають і гинуть невинні люди, а вони про власну репутацію", – обурилася керівник фракції.

За словами Тимошенко, "президент остаточно відмовився від критеріїв професіоналізму в силовій кадровій політиці і перейшов на критерії особистої відданості".

"Принаймні про це свідчать останні кадрові призначення", – сказала Тимошенко.

Наслідком такої кадрової політики є те, що країна стає некерованою, зауважила лідер партії.

"Мова вже йде не про окремі "інциденти", а про пряму загрозу національній безпеці. Я вимагаю негайної реакції президента, силових структур і РНБО на останні події. Досить захищати власні посади! Захищайте людей і країну!", – закликала Тимошенко.