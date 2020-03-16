Тимошенко призвала поддержать мелкий и средний бизнес во время карантина

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, такие антикризисные меры надо предусмотреть законами и постановлениями правительства

Пандемия коронавируса и мировой экономический кризис требуют немедленного реагирования на вызовы, и в этих непростых условиях власть должна сделать все от нее зависящее, чтобы оказать поддержку мелким и средним предпринимателям. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Экономика сейчас переносит сложнейшие удары. Поэтому в законе должен быть предусмотрен обязательный перечень мероприятий, которые надо сделать государству. Безусловно, это отсрочки кредитов, которые сегодня имеют наши предприниматели. Также требуется максимальное снижение налогов, а где возможно и введение налоговых каникул, для того, чтобы не рухнула экономика. Кроме того, нужно сделать ставку на государственные закупки и на поддержку тех отраслей и предприятий, которые сейчас испытывают наибольшие потери", - заявила Тимошенко.

По ее словам, такие антикризисные меры надо предусмотреть и законами, и постановлениями правительства.

"Так, все говорят о том, что паника недопустима. Но и недооценка ситуации в стране тоже недопустима. Сегодня стране нужна железная дисциплина, прекращение хаоса в управлении государством и консолидация всех без исключения политических сил, никакого политиканства, никаких противостояний. Мы все сегодня одна национальная команда, которая предстала перед лицом беды", - добавила лидер "Батькивщины".

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что график работы Верховной рады Украины будет изменен через пандемию коронавируса. По его словам, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах, а не в сессионном зале.

Так, ранее глава парламента заявил, что в Верховной раде не видят оснований для введения чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового типа коронавирус COVID-19. Спикер также заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения не было принято на заседании СНБО.

Как писало РБК-Украина, Разумков ранее не исключал, что Рада проведет несколько внеочередных заседаний.