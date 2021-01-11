Тимошенко призвала местных депутатов требовать от Кабмина снижения цены на газ

Ситуация относительно необдуманного повышения тарифов на газ и тепло, которая уже вызвала возмущение людей по всей стране - критическая и требует немедленных решений. "Батькивщина" предлагает быстрый и эффективный план решения кризиса и призывает местные советы по всей стране требовать от центральной власти его воплощение.

Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко в Facebook.

"Хватит экспериментов! Я призываю депутатов партии "Батькивщина" по всей стране, а также представителей других сил, которым небезразлично благосостояние украинских семей, созывать внеочередные сессии советов разных уровней и требовать от правительства принятия решения о направления на нужды населения газа из наших подземных хранилищ по цене закупки. Это позволит мгновенно уменьшить тарифы втрое", - подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, она скептически оценила способность парламентско-правительственного большинства подготовить план антикризисных мероприятий, для решения ими же самими созданного кризиса в связи с повышением тарифов.

"Будем откровенны: кто-то реально верит, что люди, не способные просчитать последствия своих же постановлений, сумеют придумать какой-то антикризисный план? Они - настоящие мастера создавать проблемы, а вот решить хотя бы одну сегодняшнему Кабмина не удалось еще ни разу. В лучшем случае - просто будут тянуть время, в худшем - найдутся умельцы и, воспользовавшись ситуацией, создадут очередную коррупционную схему", - добавила Тимошенко.

Она призвала власть прекратить, наконец, издеваться над людьми, а местные советы - требовать от правительства обеспечить украинцев газом по цене, не выше, чем та, по которой покупал газ государственный монополист.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский поручил Кабмину решить проблему с тарифами на газ для населения. Президент подчеркнул, что тарифы должны быть справедливыми.

Как писало РБК-Украина, в ряде городов страны протестуют против повышения тарифов на газ для населения.