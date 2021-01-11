Тимошенко закликала місцевих депутатів вимагати від Кабміну зниження ціни на газ

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Ситуація щодо необдуманого підвищення тарифів на газ і тепло, яка вже викликала збурення людей по всій країні, - критична і вимагає негайних рішень. "Батьківщина" пропонує швидкий та ефективний план розв’язання кризи й закликає місцеві ради по всій країні вимагати від центральної влади його втілення.

Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко у Facebook.

"Досить експериментів! Я закликаю депутатів партії "Батьківщина" по всій країні, а також представників інших сил, яким небайдужий добробут українських родин, скликати позачергові сесії рад різних рівнів і вимагати від уряду ухвалення рішення про спрямування на потреби населення газу із наших підземних сховищ за ціною закупки. Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі", - наголосила Тимошенко.

Крім того, вона скептично оцінила здатність парламентсько-урядової більшості підготувати план антикризових заходів, задля вирішення ними ж самими створеної кризи у зв’язку з підвищенням тарифів.

"Будьмо відверті: хтось реально вірить, що люди, не здатні прорахувати наслідки своїх же постанов, зуміють вигадати якийсь антикризовий план? Вони - справжні майстри створювати проблеми, а от розв’язати бодай одну сьогоднішньому Кабміну не вдалося ще жодного разу. У кращому випадку - просто тягтимуть час, у гіршому - знайдуться спритники й, скориставшись ситуацією, створять чергову корупційну схему", - додала Тимошенко.

Вона закликала владу припинити нарешті знущатися з людей, а місцеві ради - вимагати від уряду забезпечити українців газом за ціною, не вищою, аніж та, за якою газ купував державний монополіст.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський доручив Кабміну вирішити проблему з тарифами на газ для населення. Президент наголосив, що тарифи мають бути справедливими.

Як писало РБК-Україна, у низці міст країни протестують проти підвищення тарифів на газ для населення.