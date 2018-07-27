Тимошенко призвала к дискуссии для определения "моральных авторитетов нации"

Тимошенко отметила, что ей было бы интересно услышать мнение украинцев

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко пригласила украинцев начать дискуссию о том, кто является "моральным авторитетом нации и страны", и кто в случае принятия новой Конституции мог бы стать потенциальный членом Национальной ассамблеи самоуправления. Об этом лидер партии "Батькивщина" написала на своей странице в Facebook.

По словам Тимошенко, в проекте нового общественного договора (новой Конституции), который она представила во время Форума в Киеве, предусмотрено формирование Национальной ассамблеи самоуправления из моральных и духовных авторитетов нации, а также из глав Всеукраинских ассоциаций. Именно эта ассамблея будет выполнять функцию контроля общества за властью.

"Как правило, этот вопрос вызывает больше всего дискуссий во время обсуждения "Нового курса". Люди легко вспоминают моральных авторитетов нации из прошлого, из истории, но не могут прийти к согласию относительно своих современников", – сказала политик.

Тимошенко также отметила, что ей было бы интересно услышать мнение украинцев.

"Кто, на ваш взгляд, является сегодня моральным авторитетом нации и страны? Чье мнение вам важно? Кого бы вы хотели видеть в Национальной ассамблее?", – спрашивает лидер партии.