Тимошенко закликала до дискусії для визначення "моральних авторитетів нації"

Тимошенко зазначила, що їй було б цікаво почути думку українців

Народний депутат України Юлія Тимошенко запросила українців розпочати дискусію про те, хто є "моральним авторитетом нації та країни", і хто в разі ухвалення нової Конституції міг би стати потенційний членом Національної асамблеї самоврядності. Про це лідер партії написала "Батьківщина" на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тимошенко, у проекті нового суспільного договору (нової Конституції), який вона запропонувала під час Форуму в Києві, передбачено формування Національної асамблеї самоврядності з моральних і духовних авторитетів нації, а також з голів Всеукраїнських асоціацій. Саме ця асамблея виконуватиме функцію контролю суспільства за владою.

"Як правило, це питання викликає найбільше дискусій під час обговорення "Нового курсу". Люди легко пригадують моральних авторитетів нації з минулого, з історії, але не можуть дійти згоди щодо своїх сучасників", – сказала політик.

Тимошенко також зазначила, що їй було б цікаво почути думку українців.

"Хто, на ваш погляд, є сьогодні моральним авторитетом нації і країни? Чия думка вам важлива? Кого б ви хотіли бачити у Національній асамблеї?", – запитує лідер партії.