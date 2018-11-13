Тимошенко призвала членов "Батькивщины" вмешаться в ситуацию с отоплением

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко обвинила власть в непрофессионализме

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призывает членов команды "Батькивщина" по всей Украине стать на защиту людей и навести порядок в вопросе обеспечения их теплом в отопительный период. Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время пресс-конференции в Тернополе, передает пресс-служба политсилы.

По мнению Тимошенко, начало отопительного сезона свидетельствует о том, насколько хаотично и непрофессионально руководят нашей страной.

Она возмутилась тем, что даже сейчас, когда граждан убеждают, "что мы приобрели энергетическую независимость, что нам уже установили так называемую рыночную цену на газ, тепло, электроэнергию и горячую воду", начался отопительный сезон, а люди по всей стране все еще ждут тепла.

Сегодня без отопления остаются школы, детские сады, больницы, жилые дома, во многих населенных пунктах: "Мы видим, что происходит в Кривом Роге, Смеле, где сегодня мерзнут люди".

Учитывая это, нардеп обратилась к команде "Батькивщины": "Я прошу консолидации с общинами, где пока не включили тепло. Я прошу наши команды сделать все необходимые шаги, чтобы немедленно навести порядок и с жесткими требованиями обратиться в органы власти, которые на сегодня не дали людям тепло".

Тимошенко убеждена, для того, "чтобы приход зимы не был чрезвычайным происшествием, как всегда", в Украине нужно навести реальный порядок.

"Нам нужно навести порядок в государстве, который даст каждому украинцу ощущение стабильности, надежности перспективы на своей земле", – отметила она.

Тимошенко также заявила, что новый президент прекратит коррупцию в украинском природном газе, украинские месторождения будут обеспечивать потребности населения, а цена на газ для людей будет снижена минимум вдвое.

По ее словам, для того, чтобы снизить цену на газ, надо прекратить коррупцию на украинском природном газе.