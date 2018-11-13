Тимошенко закликала членів "Батьківщини" втрутитися в ситуацію з опаленням

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко звинуватила владу у непрофесійності

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликає членів команди "Батьківщина" по всій Україні стати на захист людей і навести лад у питанні забезпечення їх теплом в опалювальний період. Про це лідер "Батьківщини" заявила під час прес-конференції у Тернополі, передає прес-служба політсили.

На думку Тимошенко, початок опалювального сезону свідчить про те, наскільки хаотично та непрофесійно керують нашою країною.

Вона обурилася тим, що навіть зараз, коли громадян переконують, "що ми набули енергетичної незалежності, що нам вже встановили так звану ринкову ціну на газ, тепло, електроенергію та гарячу воду", розпочався опалювальний сезон, а люди по всій країні все ще чекають тепла.

Сьогодні без опалення залишаються школи, дитячі садки, лікарні, житлові будинки, у багатьох населених пунктах: "Ми бачимо, що відбувається у Кривому Розі, Смілі, де сьогодні мерзнуть люди".

З огляду на це нардеп звернулася до команди "Батьківщини": "Я прошу консолідації з громадами, де поки що не увімкнули тепло. Я прошу наші команди зробити всі необхідні кроки, щоб негайно навести лад і з жорсткими вимогами звернутися до органів влади, які на сьогодні не дали людям тепло".

Тимошенко переконана, для того, "щоб прихід зими не був надзвичайна подія, як завжди", в Україні потрібно навести реальний порядок.

"Нам потрібно навести лад у державі, який дасть кожному українцю відчуття стабільності, надійності перспективи на своїй землі", – зауважила вона.

Тимошенко також заявила, що новий президент припинить корупцію на українському природньому газі, українські родовища забезпечуватимуть потреби населення, а ціна на газ для людей буде знижена щонайменше вдвічі.

За її словами, для того, щоб знизити ціну на газ, треба припинити корупцію на українському природньому газі.