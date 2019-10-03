Тимошенко призвала аграриев не допустить распродажи земли

Решать судьбу украинской земли имеет право только народ на референдуме. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила сегодня во время общения с аграриями, которые собрались перед Верховной радой, протестуя против открытия рынка земли.

По ее мнению, добиться принятия законов о референдуме и проведения всенародного голосования по земельному вопросу украинцы должны совместно, поскольку от этого зависит будущее страны.

Лидер "Батькивщины" возмутилась тем, что правительственный законопроект о распродаже земли был внесен в повестку дня без обсуждения и решения профильного комитета. И это при том, что этот документ не воспринимается пока ни обществом, ни аграриями.

Как отметила нардеп, законопроект несет опасность потери суверенитета Украины, ведь землю в приграничных областях смогут скупать лица с двойным гражданством.

Кроме того, пояснила Тимошенко, предполагается, что первоочередное право купить землю получат те, кто арендуют ее. А сейчас, как известно, крупные агрохолдинги сконцентрировали в своих руках огромные территории и только ждут, как быстро их купить, заявила нардеп.

К тому же, купить сельскохозяйственные угодья можно будет по установленной рыночной цене. Это означает, что если кто-то на 100 долл. даст больше, то будет иметь преимущественное право ее купить, добавила политик.

"Политической воли наивысшего уровня отдать землю украинским фермерам, селянам нет. Есть воля запустить сюда безграничные капиталы, с которыми не смогут конкурировать простые фермеры", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко считает неприемлемой и норму о возможной для покупки площадь земли. Так, в одни руки можно будет купить 0,5% всех сельскохозяйственных земель (это 210 тыс. гектаров) и не более 15% территории области.

"Это означает, что одну область могут купить 6-7 человек. Надо помнить, что у нас 72% территории Украины – это сельскохозяйственная земля. Это не только распродажа с молотка, это реально продажа территории Украины", – убеждена она.

Политик призвала всех аграриев быть активными и вместе противостоять распродажи земли: "Или не дадим прикоснуться к нашей земле, или они жестко это сделают, без учета интересов украинцев. Власть не имеет права распоряжаться землей за все грядущие поколения", – сказала парламентарий.

Именно объединяя усилия надо остановить процесс включения законопроекта о продаже земли к рассмотрению в парламенте, отметила Тимошенко.

Политик заявила, что аграрный комитет ВРУ поддержал ее предложение провести парламентские слушания относительно целесообразности введения рынка земли до рассмотрения правительственного законопроекта в сессионном зале, а также на своем заседании в пятницу, 11 октября, рассмотреть все законопроекты относительно земли.