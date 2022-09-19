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Тимошенко: приватизация "Энергоатома" разрушит энергетическую независимость Украины

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

"Батькивщины" будут настаивать на снятии с рассмотрения законопроекта №7650-У, которым предусматривается приватизация "Энергоатома", ведь это поставит под угрозу энергетическую независимость и суверенитет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии Юлию Тимошенко на Youtube-канале.

"Хочу напомнить, что мы по объему производства электроэнергии на атомных электростанциях третьи в Европе. Третьи! Вы понимаете масштаб? У нас 50% полученной электроэнергии производится атомными электростанциями. Это не просто наше национальное сокровище. Это то, что при правильном управлении страной может дать нашим предпринимателям огромная привилегия и сделать наших производителей и промышленность конкурентоспособными, а людей - платежеспособными", - заявила Тимошенко.

Она пояснила, что "Энергоатом" в настоящее время продает атомную электроэнергию по 57 копеек за киловатт, вместо людей выставляется цена 1,68 гривны за киловатт, а промышленности - 5-6 гривен за киловатт. Разница, по ее словам, идет посредникам, которые определяются властями и реально на этом зарабатывают миллиардные сверхприбыли.

"Им недостаточно, что они забирают самую дешевую электроэнергию и втридорога отдают ее отечественным потребителям и предприятиям. Они теперь решили принять закон и фактически приступить к краже всей системы генерации атомной электроэнергии, то есть "Энергоатома". Тогда атомную электроэнергию они будут продавать не внутри Украины, а экспортировать. Там будут на порядок более высокие доходы, сотни миллиардов гривен будут оседать в карманах посредников", - добавила политик.

Тимошенко пообещала, что во время согласительного совета ее команда потребует снять с рассмотрения законопроект №7650-У, и призвала неравнодушных украинцев следить за происходящими вокруг "Энергоатома" событиями.

"За этими антиукраинскими действиями по приватизации "Энергоатома" стоят глобальные корпорации, требующие этого делать от власти, и таким образом происходит ползучая колонизация Украины, и на это, к сожалению, идут представители власти. Посмотрим, как на это отреагирует парламент", - резюмировала Тимошенко.

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ТимошенкоЭнергоатом