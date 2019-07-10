Тимошенко представляет в Киеве стратегический план "Треба діяти"

В четверг, 10 июля, в Киеве началась презентация стратегического плана "Батькивщины" – "Треба діяти". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В мероприятии принимают участие около 600 человек, среди них – кандидаты в народные депутаты от партии, политики, молодые активисты.

Как отметила Тимошенко во время открытия мероприятия, программа предусматривает экономические и социальные шаги, которые планирует сделать ее политическая сила, для того чтобы открыть окно возможностей для государства.

"Наша команда приняла четкое решение: где бы мы не были после парламентских выборов, мы будем у нового президента. Мы будем стоять, как его друзья и как команда, которая может помочь, посоветовать и пройти тяжелый путь изменений, который так нужен Украине. Никто и ничего не собьет нас с этого пути", – подчеркнула политик.