Тимошенко представила план для "коалиции действий"

"Батькивщина" и Юлия Тимошенко 19 июля презентовали пакет первых законопроектов "8 законов за 100 часов" для новой коалиции действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"За 100 первых часов можно изменить страну. Надо действовать", – заявила Тимошенко.

В новом парламенте "Батькивщина" в первую очередь предлагает принять закон о справедливой цене на газ.

Как отметила Тимошенко, если мы хотим восстановить справедливость в тарифном вопросе, надо направить газ отечественной добычи на потребности населения. Тимошенко настаивает на том, чтобы рентабельность газодобывающих предприятий была ограничена до 30%. Это, по словам лидера "Батькивщины", сделает невозможной коррупцию, обеспечит развитие отрасли, а главное – цена на газ, горячую воду и тепло для людей будет снижена вдвое.

Вторым шагом коалиции действий станет закон об обязательном медицинском страховании, когда каждый украинец получит медицинскую страховку. За работающих людей ее будет оплачивать работодатель (получая соответствующую налоговую скидку), а за детей и пенсионеров будет платить государство.

Третий приоритет новой коалиции в парламенте – гарантированная пенсия не ниже прожиточного минимума – на уровне 3094 грн. Ведь сейчас 71% пенсионеров получают меньше этот минимум. Команда Тимошенко уже подала в суд иск против действующего правительства, чтобы защитить право людей на справедливую пенсию.

Четвертый из представленных законопроектов вводит реальную помощь молодым родителям. При рождении первого ребенка единоразовая выплата составит 50 тыс. грн, вторая – 100 тыс. грн, третья и последующие – 150 тыс. грн.

Пятый шаг – мораторий на продажу земли. Тимошенко уверена, что приоритетом должно быть развитие крестьянских хозяйств. Предполагается, что фермеры, малые и средние сельхозпроизводители, которые живут и работают на земле, смогут выкупить свою землю без аукционов за счет льготных кредитов, а государство будет выкупать по рыночной цене земельные паи у тех, кто не намерен на ней работать.

Закон о деофшоризации позволит Украине получить средства для развития, считает Тимошенко.

"В течение 3 лет в бюджет будет привлечено не менее 320 млрд грн. Это еще один пенсионный фонд", – отметила лидер партии, добавив, что принятие закона станет "тестом на наличие политической воли у новой власти закрывать теневую экономику и коррупцию".

Седьмой законопроект предусматривает изменения налогового кодекса, который снимет бремя с бизнеса и отечественной экономики в целом. Речь идет об отмене 37 квазиналогов и сборов, замену коррупционного НДС налогом на реализацию, а налога на прибыль – налогом на выведенный капитал. Для селян будет введен единый налог на гектар земли.

Восьмым в перечне Тимошенко назвала проект закона об отсутствии срока давности для преступлений за наживу на войне. Он будет предусматривать жесткое наказание для тех, кто агрессию РФ против Украины использовали для личного обогащения.