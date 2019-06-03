Тимошенко предлагает "с чистого листа" начать переговоры об освобождении пленных

Новой власти нужно начать переговоры об освобождении украинских политических заключенных, военнопленных и заложников "с чистого листа". Об этом лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко заявила 3 июня во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила лидер "Батькивщины", несмотря на громкие заявления о пользе минских договоренностей для освобождения заключенных украинцев за последние годы не удалось вернуть домой ни одного пленного.

"Этими заявлениями просто прикрывали коррупцию и раздел ресурсов страны между людьми, которые окружали бывшего президента и вели переговоры от его имени. А теперь пленные брошены на произвол судьбы. Никакие переговоры не ведется, никаких дискуссий не существует. Практически забытые люди", – возмутилась Тимошенко.

"Сейчас надо начинать все сначала. Надо немедленно начинать переговоры с чистого листа", – убеждена политик.