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Тимошенко предлагает "с чистого листа" начать переговоры об освобождении пленных

Новости » Политика    03.06.2019 - 12:45
Тимошенко предлагает "с чистого листа" начать переговоры об освобождении пленных
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко уверена, что минские договоренности зашли в тупик

Новой власти нужно начать переговоры об освобождении украинских политических заключенных, военнопленных и заложников "с чистого листа". Об этом лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко заявила 3 июня во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила лидер "Батькивщины", несмотря на громкие заявления о пользе минских договоренностей для освобождения заключенных украинцев за последние годы не удалось вернуть домой ни одного пленного.

"Этими заявлениями просто прикрывали коррупцию и раздел ресурсов страны между людьми, которые окружали бывшего президента и вели переговоры от его имени. А теперь пленные брошены на произвол судьбы. Никакие переговоры не ведется, никаких дискуссий не существует. Практически забытые люди", – возмутилась Тимошенко.

"Сейчас надо начинать все сначала. Надо немедленно начинать переговоры с чистого листа", – убеждена политик.

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Новости Украины ТимошенкоБатькивщинапленные
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