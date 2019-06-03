Тимошенко пропонує "з чистого аркуша" почати переговори про звільнення полонених

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко впевнена, що мінські домовленості зайшли в глухий кут

Новій владі треба розпочати переговори про звільнення українських політичних в’язнів, військовополонених та заручників "з чистого аркуша". Про це лідер "Батьківщини", народний депутат Юлія Тимошенко заявила 3 червня під час Погоджувальної ради керівників парламентських фракцій та груп, передає кореспондент РБК-Україна.

Як наголосила лідер "Батьківщини", попри гучні заяви про користь мінських домовленостей для звільнення ув’язнених українців за останні роки не вдалося повернути додому жодного полоненого.

"Цими заявами просто прикривали корупцію і розділ ресурсів країни між людьми, які оточували колишнього президента і вели переговори від його імені. А тепер полонені кинуті напризволяще. Жодних переговорів не ведеться, жодних дискусій не існує. Практично забуті люди", – обурилася Тимошенко.

"Зараз треба починати все спочатку. Треба негайно розпочинати переговори з чистого аркуша", – переконана політик.