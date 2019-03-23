Тимошенко предлагает изменить всю систему власти

Задача нового президента – принять на всеукраинском референдуме Новую Конституцию, в которой будут прописаны новые порядки и правила жизни людей и которая сделает всех равными перед законом. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Ровно.

По ее словам, о последствиях неравенства всех перед законом и отсутствии ответственности в стране свидетельствует недавно опубликованное журналистское расследование о коррупции окружения президента на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской армии по завышенным ценам.

Это стало проверкой системы на способность противостоять таким масштабным нарушениям закона чиновниками, считает она.

"Стало очевидным то, что нет в украинской Конституции инструментов, как привлечь к ответственности высокопоставленных лиц, которые так ведут себя со страной во время войны", – сказала кандидат.

В Конституции процедура импичмента прописана так, что привлечь виновных оказалось невозможным, заявила Тимошенко. Так, например, по Основному Закону, для того чтобы начать процедуру импичмента президента за коррупцию в оборонке, надо создать в парламенте ВСК по расследованию дела, отметила Тимошенко. В парламенте создали такую комиссию, но ее возглавил депутат БПП.

"Почему? Потому что большинство в парламенте – президентское", – пояснила кандидат в президенты.

Кроме того, она отметила, что Генпрокуратурой, которая также участвует в импичменте, руководит кум президента, а Верховный суд Тимошенко назвала "частной собственностью" гаранта и "никто против своего владельца не может действовать".

Лидер "Батькивщины" считает, что в Украине на каждых выборах лишь меняются лица у власти, но "прогнившая" система не ликвидирована. Именно поэтому нельзя никого привлечь к ответственности, ведь у всех иммунитет, неприкосновенность: у президента, судей, депутатов.

"Поэтому, если мы хотим менять страну, нам нужно менять всю систему власти, а не фамилии. Нам нужна система, которая будет освобождена от кланов и коррупции", – сказала она.

По мнению Тимошенко, обеспечить это сможет Новая конституция, в которой не будет иммунитета и неприкосновенности ни у кого.

"Все должны быть равны перед законом. В случае этого можно надеяться на то, что у нас будет страна", – убеждена Тимошенко.