Тимошенко: поспешное открытие рынка земли влечет катастрофические последствия для Украины

Открытие рынка земли в ситуации, когда большие массивы земли монополизированы отдельными семьями когда фермеры не застрахованы от рейдерства, а выращивание сырьевой продукции не приносит достаточно прибыли, - будет иметь тяжелые последствия для Украины. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в ИА "Интерфакс", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Если сейчас в неподготовленной ситуации ввести рынок земли, вся земля будет собрана в монополиях, земля будет использована для массового выращивания сырья, которое истощает землю и которое потом будет продаваться за границу. Мы останемся аграрным сырьевым придатком", - заверила лидер "Батькивщины".

Тимошенко объяснила, что введением рынка земли сейчас мы закроем возможность развития фермерства, малых и средний сельхозпроизводств: "Они не способны будут конкурировать в покупке земли на аукционах, ведь их истощили, у них даже забрали оборотные средства".

Кроме того, в настоящее время фермеры и сельхозпроизводители не застрахованы от того, что их землю заберут крупные корпорации после открытия рынка.

Тимошенко отметила, что для открытия рынка земли сначала надо разработать государственную программу для поднятия фермерства. В частности речь идет об увеличении фермерских хозяйств с 20 тыс., которые сейчас есть в Украине, до 2,5 млн, как в Польше.

Также, по ее словам, надо развивать малые и средние сельхозпредприятия, поднимать наших производителей заниматься переработкой наших сырьевых ресурсов.

"А фермерам и предприятиям, которые работают на земле, через 9 лет отдавать эксклюзивное право покупать землю", - добавила политик.

"Распродажа сельскохозяйственной земли лишит Украину нашего конкурентного места в мире по продаже продуктов питания и сотен миллиардов евро доходов", - подытожила она.