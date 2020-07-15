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Тимошенко поприветствовала отзыв законопроекта о ликвидации районов

Киев, Среда 15 июля 2020 17:41
Тимошенко поприветствовала отзыв законопроекта о ликвидации районов
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

По ее словам, "Батькивщина" сделает все, чтобы не допустить сокращения количества районов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала законопроект о ликвидации районов в Украине - "антинародным" и поприветствовала его отзыв с рассмотрения в парламенте.

Об этом Тимошенко заявила во время общения с людьми, которые приехали из регионов Украины, чтобы отстоять интересы своих общин.

"Спасибо каждому, кто пришел сегодня под Верховную Раду! Вместе мы заставили президента и его монобільшість снять с рассмотрения постановление о глобальном сокращении районов! Это наша общая победа! Не позволим "Слугам народа" принимать антинародные решения", - сказала Тимошенко.

Она также заверила, что "Батькивщина" сделает все, чтобы отстоять права украинцев и не допустить сокращения количества районов, сужение прав людей, лишение их доступа к административным услуг, образования и медицины.

"Ни я, ни наша команда, что бы они с нами не делали, - мы не остановим борьбы. Мы очень хорошо знаем - если в Украине будут вместе такие силы как вы, люди, которые сегодня собрались, чтобы противостоять "реформам" власти, и как мы, то это будет означать, что властный план колонизации Украины не пройдет. И мы защитим не только сегодняшние, но и грядущие поколения", - добавила Тимошенко.

Напомним, в среду, 15 июля, Верховная Рада не рассматривала законопроект о ликвидации и создании районов.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и представитель профильного комитета Александр Корниенко отозвал этот проект закона на доработку.

Как известно, законопроект был утвержден на внеочередном заседании Кабинета министров 12 июня. Согласно законопроекту, вместо 490 районов, которые существуют сейчас, должно появиться 129.

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