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Тимошенко привітала відкликання законопроекту про ліквідацію районів

Київ, Середа 15 липня 2020 17:41
Тимошенко привітала відкликання законопроекту про ліквідацію районів
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

За її словами, "Батьківщина" зробить все, аби не допустити скорочення кількості районів

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала законопроект про ліквідацію районів в Україні - "антинародним" й привітала його відкликання з розгляду в парламенті.

Про це Тимошенко заявила під час під час спілкування з людьми, які приїхали з регіонів України, аби відстояти інтереси своїх громад.

"Дякую кожному, хто прийшов сьогодні під Верховну Раду! Разом ми змусили президента та його монобільшість зняти з розгляду постанову про глобальне скорочення районів! Це наша спільна перемога! Не дозволимо "Слугам народу" ухвалювати антинародні рішення", - сказала Тимошенко.

Вона також запевнила, що "Батьківщина" зробить все, аби відстояти права українців та не допустити скорочення кількості районів, звуження прав людей, позбавлення їх доступу до адміністративних послуг, освіти та медицини.

"Ні я, ні наша команда, що б вони з нами не робили, - ми не зупинимо боротьби. Ми дуже добре знаємо - якщо в Україні будуть разом такі сили як ви, люди, які сьогодні зібралися, аби протистояти "реформам" влади, і як ми, то це означатиме, що владний план колонізації України не пройде. І ми захистимо не тільки сьогоднішні, а й прийдешні покоління", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, у середу, 15 липня, Верховна Рада не розглядала законопроект про ліквідацію та створення районів.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" і представник профільного комітету Олександр Корнієнко відкликав цей проєкт закону на доопрацювання.

Як відомо, законопроект був затверджений на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 12 червня. Відповідно до законопроєкту, замість 490 районів, які існують зараз, має з’явитися 129.

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