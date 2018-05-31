Тимошенко: политики должны быть ответственными при принятии решений

Тимошенко призвала политиков направлять свою деятельность на счастье людей

Политики должны быть ответственными при принятии решений и должны направлять свою деятельность на счастья людей. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время выступления на VII Национальном Молитвенном завтраке Украины, сообщает пресс-служба политсилы.

"Человек от Бога имеет право свободного выбора. И использование этого права - это большая ответственность за каждый выбор, который мы делаем ежеминутно", – отметила она.

Политик поблагодарила присутствующих в зале военных, волонтеров, добровольцев и капелланов, которые "в самые критические моменты жизни страны сделали правильный выбор, который укреплял дух нации, нашу силу и усиливал способность противостоять внешней агрессии".

"В тяжелые времена от начала войны против Украины все вы оставили мирную жизнь дома, сделали правильный выбор и стали в проломе за Украину. И духовные отцы, и капелланы, и люди, которые никогда в жизни не знали, что такое армия, становились добровольцами и защищали Украину", – сказала парламентарий.

В то же время лидер "Батькивщины" подчеркнула, что политики, облеченные властью должны "особенно внимательно относиться к выбору при принятии решений, потому что от этого зависит счастье многих людей".

Она уверена, что следует помнить слова Иисуса о любви к Богу и людям и делать дело, "отвергая свои интересы, амбиции и борьбу, которая ни к чему иному, кроме непонимания и вражды, не приводит".

"Если люди, которые имеют власть, научатся принимать решения в пользу Бога и людей, то это и будет миссия, которая достойна того, чтобы ее делать. Я хочу пожелать, чтобы каждую минуту своей жизни мы делали правильный выбор и чтобы от этого счастливее становился каждый человек", – подытожила Тимошенко.

Фото: ba.org.ua

Как известно, Национальные Молитвенные завтраки в Украины начали проводить с 2011 года. По традиции Национальный Молитвенный завтрак открывает совместная молитва, которую вместе с Предстоятелем УПЦ КП, Патриархом Киевским и всей Руси—Украины Филаретом прочитали присутствующие, среди которых представители церквей и конфессий, дипломаты, политики, военные и дети из семей погибших воинов АТО.