Тимошенко: політики мають бути відповідальними під час ухвалення рішень

Тимошенко закликала політиків спрямовувати діяльність на щастя людей

Політики мають бути відповідальними під час ухвалення рішень і повинні спрямовувати свою діяльність на здобуття щастя для людей. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила під час виступу на VII Національному Молитовному сніданку України, повідомляє прес-служба політсили.

"Людина від Бога має право вільного вибору. І використання цього права - це велика відповідальність за кожен вибір, який ми робимо щохвилини", – зазначила вона.

Політик подякувала присутнім у залі військовим, волонтерам, добровольцям та капеланам, які "в найбільш критичні моменти життя країни зробили правильний вибір, який зміцнював дух нації, нашу силу і посилював здатність протистояти зовнішній агресії".

"У найтяжчі часи від початку війни проти України усі ви залишили мирне життя вдома, зробили правильний вибір і стали в проломі за Україну. І духовні отці, і капелани, і люди, які ніколи в житті не знали, що таке армія, ставали добровольцями і боронили Україну", – сказала парламентарій.

Водночас лідер "Батьківщини" наголосила, що політики, наділені владою мають "особливо уважно ставитися до вибору при ухваленні рішень, бо від цього залежить щастя багатьох людей".

Вона упевнена, що слід пам’ятати слова Ісуса про любов до Бога та людей і робити справу, "відкидаючи свої інтереси, амбіції і боротьбу, яка ні до чого іншого, окрім непорозуміння та ворожнечі не призводить".

"Якщо люди, які мають владу, навчаться ухвалювати рішення на користь Бога та людей, то це і буде місія, яка єдина варта того, щоб її робити. Я хочу побажати, щоб кожну хвилину свого життя ми робили правильний вибір і щоб від цього щасливішою ставала кожна людина", – підсумувала Тимошенко.

Фото: ba.org.ua

Як відомо, Національні Молитовні сніданки в України почали проводити з 2011 року. За традицією Національний Молитовний сніданок відкриває спільна молитва, яку разом з Предстоятелем УПЦ КП, Патріархом Київським і усієї Русі—України Філаретом прочитали присутні, серед яких представники церков та конфесій, дипломати, політики, військові та діти з сімей загиблих воїнів АТО.