Тимошенко подписала меморандум с объединениями транспортников

Фото: подписание меморандума (пресс-служба)

Подписан меморандум о сотрудничестве по реализации эффективной государственной транспортной политики

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидеры профессиональных объединений транспортников подписали меморандум о сотрудничестве по реализации эффективной государственной транспортной политики. Документ определяет системный подход к реформированию транспортной отрасли, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Прежде всего необходимо провести инвентаризацию государственной собственности и разработать пошаговый четкий план, как действовать, чтобы наш транспорт вышел на уровень наиболее развитых стран Европы, убеждена Тимошенко.

Председатель партии также считает нужным пересмотреть регуляторную политику для уменьшения налоговой нагрузки, привлечь инвестиции и кредитные ресурсы, чтобы модернизировать украинский транспорт.

"Следует также пересмотреть технологии и систему строительства автомобильных дорог, потому что качество дорог – непременное (условие) часть правильного и эффективного развития транспортной инфраструктуры", – отметила политик.

В совместных планах также восстановление украинского флота под национальными флагами и развитие речного транспорта.

"Надо действовать как можно быстрее, сразу после парламентских выборов и утверждения нового правительства", - подытожила Тимошенко.

Со своей стороны президент общественной организации "Украинский транспортный союз" Леонид Костюченко отметил, что транспортники возлагают большие надежды на сотрудничество с "Батькивщиной" и ее лидером.

Представители профессиональных объединений транспортников также обратили внимание, что досрочные выборы – это не только избрание парламента, а фактически и правительства во главе с премьер–министром.

"Мы понимаем, что идут выборы будущего премьер-министра. Надеемся, что Украина выберет не только достойных парламентариев, что премьером будет профессиональный и опытный политик, экономист, человек который имеет реальный опыт и которая понимает, как работает экономика", – сказал председатель правления ВОО "Украинская Таксомоторная Ассоциация" Андрей Антонюк Сергеевич.

В подписании меморандума также принял участие второй номер в избирательном списке "Батькивщины" Сергей Тарута.