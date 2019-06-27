ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко підписала меморандум з об’єднаннями транспортників

Новини » Політика    27.06.2019 - 14:51
Тимошенко підписала меморандум з об’єднаннями транспортників
Фото: підписання меморандуму (прес-служба)

Підписано меморандум про співпрацю щодо втілення ефективної державної транспортної політики

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідери професійних об’єднань транспортників підписали меморандум про співпрацю щодо втілення ефективної державної транспортної політики. Документ визначає системний підхід до реформування транспортної галузі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини". 

Насамперед необхідно провести інвентаризацію державної власності та розробити покроковий чіткий план, як діяти, щоб наш транспорт вийшов на рівень найбільш розвинутих країн Європи, переконана Тимошенко.

Голова партії також вважає за потрібне переглянути регуляторну політику для зменшення податкового навантаження, залучити інвестиції і кредитні ресурси, щоб модернізувати український транспорт.

"Слід також переглянути технології і систему будівництва автомобільних доріг, бо якість доріг – неодмінна (умова) частина правильного і ефективного розвитку транспортної інфраструктури", – зауважила політик.

У спільних планах також відновлення українського флоту під національними прапорами та розвиток річкового транспорту.

"Треба діяти якнайшвидше, одразу після парламентських виборів і затвердження нового уряду", - підсумувала Тимошенко.

Тимошенко підписала меморандум з об’єднаннями транспортників

Зі свого боку президент громадської організації "Український транспортний союз" Леонід Костюченко наголосив, що транспортники покладають великі надії на співпрацю з "Батьківщиною" та її лідером.

Представники професійних об’єднань транспортників також звернули увагу, що дострокові вибори – це не тільки обрання парламенту, а фактично і уряду на чолі з прем’єр–міністром.

"Ми розуміємо, що йдуть вибори майбутнього прем’єр-міністра. Сподіваємося, що Україна обере не тільки гідних парламентарів, що прем’єром буде фаховий і досвідчений політик, економіст, людина яка має реальний досвід і яка розуміє, як працює економіка", – сказав голова правління ВГО "Українська Таксомоторна Асоціація" Антонюк Андрій Сергійович.

У підписанні меморандуму також взяв участь другий номер у виборчому списку "Батьківщини" Сергій Тарута.

Тимошенко розповіла, де взяти гроші на підвищення соцстандартів Тимошенко закликала до об’єднання політсили, які є прихильниками змін
Новини України ТимошенкоБатьківщина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся