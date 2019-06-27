Тимошенко підписала меморандум з об’єднаннями транспортників

Фото: підписання меморандуму (прес-служба)

Підписано меморандум про співпрацю щодо втілення ефективної державної транспортної політики

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідери професійних об’єднань транспортників підписали меморандум про співпрацю щодо втілення ефективної державної транспортної політики. Документ визначає системний підхід до реформування транспортної галузі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Насамперед необхідно провести інвентаризацію державної власності та розробити покроковий чіткий план, як діяти, щоб наш транспорт вийшов на рівень найбільш розвинутих країн Європи, переконана Тимошенко.

Голова партії також вважає за потрібне переглянути регуляторну політику для зменшення податкового навантаження, залучити інвестиції і кредитні ресурси, щоб модернізувати український транспорт.

"Слід також переглянути технології і систему будівництва автомобільних доріг, бо якість доріг – неодмінна (умова) частина правильного і ефективного розвитку транспортної інфраструктури", – зауважила політик.

У спільних планах також відновлення українського флоту під національними прапорами та розвиток річкового транспорту.

"Треба діяти якнайшвидше, одразу після парламентських виборів і затвердження нового уряду", - підсумувала Тимошенко.

Зі свого боку президент громадської організації "Український транспортний союз" Леонід Костюченко наголосив, що транспортники покладають великі надії на співпрацю з "Батьківщиною" та її лідером.

Представники професійних об’єднань транспортників також звернули увагу, що дострокові вибори – це не тільки обрання парламенту, а фактично і уряду на чолі з прем’єр–міністром.

"Ми розуміємо, що йдуть вибори майбутнього прем’єр-міністра. Сподіваємося, що Україна обере не тільки гідних парламентарів, що прем’єром буде фаховий і досвідчений політик, економіст, людина яка має реальний досвід і яка розуміє, як працює економіка", – сказав голова правління ВГО "Українська Таксомоторна Асоціація" Антонюк Андрій Сергійович.

У підписанні меморандуму також взяв участь другий номер у виборчому списку "Батьківщини" Сергій Тарута.