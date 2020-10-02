Тимошенко подписала меморандум с национальными аграрными ассоциациями

Фото: во время подписания меморандума (ba.org.ua)

Партия "Батькивщина" заключила с аграрными и фермерскими ассоциациями Украины Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве ради сохранения и развития агросектора.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как сообщили в пресс-службе, стороны договорились сформировать и представить профессиональную команду, разработать стратегию развития сельского хозяйства и сделать все возможное, чтобы Украина вошла в перечень лучших аграрных стран мира.

"Батькивщина" с аграрными ассоциациями уже давно работает как команда единомышленников, потому что мы с вами одинаково видим развитие аграрного сектора Украины. Мы убеждены, что украинская земля должна использоваться на благо украинского народа. Но, к сожалению, президент и его монобольшинство делают сегодня шаги диаметрально противоположны национальным интересам Украины в аграрном секторе", - заявила Юлия Тимошенко.

По ее мнению, для защиты и налаживания работы отечественных фермеров и сельхозтоваропроизводителей надо начинать действовать профессионально и системно.

"Прежде всего мы выработаем стратегию, которая будет содержать все мировые тренды и, в том числе документы, принятые ООН, мы сверим эту программу со всеми аграриями. Вместе с лучшими специалистами страны мы разработаем стратегию возрождения нашего сельского хозяйства, а также сформируем и представим профессиональную команду, которая способна воплотить этот план в жизнь и вывести Украину в перечень лучших аграрных стран мира", - добавила Тимошенко.

Она также утверждает, что команда "Батькивщины" была и всегда останется главной политической силой, которая защищает интересы аграриев и украинскую землю.

"Мы готовы включаться в разработку всех документов, подбор профессиональных кандидатур на руководящие должности, необходимого стране министерства аграрной политики. Мы готовы в парламенте и дальше поддерживать аграрный сектор. В то время, когда сегодня идет такой напалм на аграриев и против всего украинского, важно не сдаваться. В обществе обязательно должна быть команда людей, которая понимает, что делают со страной и готова стать на защиту. Вместе мы сильная команда и будем и дальше делать все необходимое для развития аграриев", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко заявляла, что местные выборы 25 октября будут большим референдумом о доверии власти. Они покажут, довольны ли люди работой президента и его команды и тем курсом, которым он ведет государство.