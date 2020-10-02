Тимошенко підписала меморандум з національними аграрними асоціаціями

Фото: під час підписання меморандуму (ba.org.ua)

Партія "Батьківщина" уклала з аграрними та фермерськими асоціаціями України Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво заради збереження і розвитку агросектору.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Як повідомили в прес-службі, сторони домовилися сформувати й представити фахову команду, розробити стратегію розвитку сільського господарства та зробити все можливе, аби Україна увійшла в перелік кращих аграрних країн світу.

"Батьківщина" з аграрними асоціаціями вже давно працює як команда однодумців, бо ми з вами однаково бачимо розвиток аграрного сектору України. Ми переконані, що українська земля мусить використовуватися на благо українського народу. Але, на жаль, президент та його монобільшість роблять сьогодні кроки діаметрально протилежні національним інтересам України в аграрному секторі", - заявила Юлія Тимошенко.

На її думку, задля захисту та налагодження роботи вітчизняних фермерів та сільгосптоваровиробників треба починати діяти професійно та системно.

"Передусім ми виробимо стратегію, яка буде містити всі світові тренди й, в тому числі документи, прийняті ООН, ми вивіримо цю програму з усіма аграріями. Разом із кращими фахівцями країни ми розробимо стратегію відродження нашого сільського господарства, а також сформуємо і представимо фахову команду, спроможну втілити цей план в життя і вивести Україну в перелік кращих аграрних країн світу", - додала Тимошенко.

Вона також стверджує, що команда "Батьківщини" була і завжди залишатиметься головною політичною силою, яка захищає інтереси аграріїв та українську землю.

"Ми готові включатися в розробку всіх документів, у підбір фахових кандидатур на керівні посади, необхідного країні міністерства аграрної політики. Ми готові в парламенті й надалі підтримувати аграрний сектор. В той час, коли сьогодні йде такий напалм на аграріїв та проти всього українського, важливо не здаватися. В суспільстві обов’язково мусить бути команда людей, яка розуміє, що роблять із країною й готова стати на захист. Разом ми сильна команда і будемо й далі робити все необхідне для розвитку аграріїв", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявляла, що місцеві вибори 25 жовтня будуть великим референдумом про довіру владі. Вони покажуть, чи задоволені люди роботою президента та його команди й тим курсом, яким він веде державу.