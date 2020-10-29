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У Тимошенко подготовили законопроект для восстановления работы антикоррупционных органов

Киев, Четверг 29 октября 2020 14:46
У Тимошенко подготовили законопроект для восстановления работы антикоррупционных органов
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Тимошенко призвала прекратить истерику и травлю КСУ

Партия "Батькивщина" из-за решения Конституционного суда Украины подготовила законопроект, который должен обеспечить работу антикоррупционных органов. Партия призывает лидеров фракций срочно собраться на консультации, чтобы во вторник, 3 ноября, безотлагательно рассмотреть и принять этот документ.

Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко в Facebook.

"Батькивщина" всегда последовательно отстаивала европейские принципы и антикоррупционные нормы, поддерживая своими голосами все соответствующие законы, в том числе электронного декларирования. И сейчас мы за его немедленное восстановление, но конституционным путем. Сегодня нужно действовать, а не искать виновных", - заявила она.

Тимошенко предлагает лидерам всех парламентских фракций исправить ошибку, которую сами же депутаты и допустили, когда принимали некоторые положения закона, которые противоречат Конституции Украины.

Для этого политик призывает депутатов во вторник, 3 ноября, проголосовать за законопроект, подготовленный "Батькивщиной".

По поводу деклараций и массового «все пропало». Призываю коллег прекратить истерику и травлю КСУ и сосредоточиться на...

Posted by Юлия Тимошенко on Thursday, October 29, 2020

Кроме того, лидер "Батькивщины" обнародовала свою декларацию о доходах, отметив, что это является проявлением открытости и уважения к согражданам.

"Европейскость и приверженность демократическим стандартам - это когда свою декларацию публикуешь не только потому, что этого жестко требует закон. А в первую очередь, потому что уважаешь своих избирателей и сограждан! Сейчас я публично обнародую свою декларацию и призываю всех ответственных политиков и госслужащих сделать так же", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО в связи со скандальным решением Конституционного суда.

А посол Украины при ЕС Николай Точицкий уже предупредил, что Евросоюз может приостановить безвизовый режим за это решение.

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