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У Тимошенко підготували законопроект для відновлення роботи антикорупційних органів

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 14:46
У Тимошенко підготували законопроект для відновлення роботи антикорупційних органів
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Тимошенко закликала припинити істерику і цькування КСУ

Партія "Батьківщина" через рішення Конституційного суду України підготувала законопроект, який має забезпечити роботу антикорупційних органів. Партія закликає лідерів фракцій терміново зібратися на консультації, щоб у вівторок, 3 листопада, невідкладно розглянути й ухвалити цей документ.

Про це заявила лідер політсили Юлія Тимошенко у Facebook.

"Батьківщина" завжди послідовно відстоювала європейські принципи та антикорупційні норми, підтримуючи своїми голосами всі відповідні закони, в тому числі щодо електронного декларування. І зараз ми за його негайне відновлення, але конституційним шляхом. Сьогодні потрібно діяти, а не шукати винних", - заявила вона.

Тимошенко пропонує лідерам усіх парламентських фракцій виправити помилку, якої самі ж депутати й припустилися, коли ухвалювали деякі положення закону, що суперечать Конституції України.

Для цього політик закликає депутатів у вівторок, 3 листопада, проголосувати за законопроект, підготовлений "Батьківщиною".

З приводу декларацій і масового «все пропало». Закликаю колег припинити істерику та цькування КСУ і зосередитися на...

Posted by Юлія Тимошенко on Thursday, October 29, 2020

Крім того, лідер "Батьківщини" оприлюднила власну декларацію про доходи, зауваживши, що це є проявом відкритості та поваги до співгромадян.

"Європейськість і відданість демократичним стандартам - це коли свою декларацію оприлюднюєш не тільки тому, що цього жорстко вимагає закон. А в першу чергу, тому що поважаєш своїх виборців і співгромадян! Зараз я публічно оприлюднюю свою декларацію і закликаю всіх відповідальних політиків і держслужбовців зробити так само", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО у зв'язку зі скандальним рішенням Конституційного суду.

А посол України при ЄС Микола Точицький вже попередив, що Євросоюз може призупинити безвізовий режим через це рішення.

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