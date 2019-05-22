У Тимошенко поддерживают изменение избирательной системы

Стране нужна новая ответственная избирательная система, которая не будет иметь коррупционной мажоритарной составляющей, иначе, даже после новых парламентских выборов, ситуация в стране не изменится. Об этом лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны Верховной рады 22 мая, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Обескровленное общество на президентских выборах проголосовало за глубокие изменения. И никто не хочет больше терпеть такое унижение и Украины в мире, и украинцев в Украине", – сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко призвала начать изменения с изменения избирательной системы, которая является основой политической системы.

"Страна не изменится, если и новые выборы провести по старой системе", – убеждена Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" против того, чтобы в парламенте в дальнейшем царили "коррупционные порядки". Тимошенко заявила, что правительство якобы проводило коррупционные решения с помощью мажоритарщиков, которые получали на округа бюджетные преференции.

Лидер партии призвала депутатов думать о том, как дальше будет жить страна, и голосовать за изменение избирательную систему.