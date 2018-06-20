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Интервью

Тимошенко поддерживает унитарную форму государственного устройства

НовостиПолитика    20.06.2018 - 15:44
Фото: Юлия Тимошенко (facebook.com/YuliaTymoshenko)
Фото: Юлия Тимошенко (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Тимошенко ответила на обвинения в "поддержке федерализации"

Лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко не допускает федерализации Украины и выступает за унитарную форму государственного устройства. Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время видеоконференции в Facebook.

Она напомнила, что во время Форума "Новый курс Украины", который состоялся в Киеве 15 июня, рассказывала о канцлерской форме правления "как о сильнейшей в мире, поскольку канцлер, в отличие от президента, всегда опирается на большинство в парламенте и это дает силу, которая может эффективно и коллегиально принимать решение".

В то же время Тимошенко отметила, что была очень удивлена, что часть оппонентов начали обвинять ее в намерениях федерализации, мол, канцлерская форма правления – это федерализация.

"Я хочу четко сказать, что я и вся команда, которую я возглавляю, исключительно за унитарную форму организации Украины. Федерализация в нашей стране не допустима, потому что существуют очень сильные центробежные силы, которые сегодня разрывают нашу страну, которые сегодня на Востоке и на Западе пытаются делать провокации, расшатывая единство Украины. Поэтому забудьте о слове "федерализация". Я никогда этого не допущу, если будет возможность вместе с вами по-новому строить Украину. Федерализации не будет никогда. Унитарная страна!", – подчеркнула политик.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что она предложила совместный интеллектуальный диалог, в котором представила только предложения, в котором она может выступить "только модератором равных среди равных без намерений навязывать какие-то мысли и концепции".

"Вместо того, чтобы думать о масштабных вещах, как построить нашу жизнь в Украине для каждого украинца, мои оппоненты ищут какие-то слова и фразы. Если кому не нравится слово "канцлер" во главе парламентской формы правления, то используйте слово премьер-министр, гетман и тому подобное. Не в слове дело, а в сильной системе управления страной", – заявила Тимошенко.

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Теги публикации: Тимошенко, Батькивщина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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