Тимошенко підтримує унітарну форму державного устрою

Тимошенко відповіла на звинувачення у "підтримці федералізації"

Лідер "Батьківщина" Юлія Тимошенко не допускає федералізації України та виступає за унітарну форму державного устрою. Про це лідер "Батьківщини" заявила під час відеоконференції у Facebook.

Вона нагадала, що під час Форуму "Новий курс України", який відбувся в Києві 15 червня, розповідала про канцлерську форму правління "як про найсильнішу у світі, бо канцлер, на відміну від президента, завжди опирається на більшість у парламенті і це дає силу, яка може ефективно та колегіально ухвалювати рішення".

Водночас Тимошенко зауважила, що була дуже здивована, що частина опонентів почали звинувачувати її у намірах федералізації, мовляв, канцлерська форма правління – це федералізація.

"Я хочу чітко сказати, що я і вся команда, яку я очолюю, виключно за унітарну форму організації України. Федералізація в нашій країні не допустима, тому що існують дуже сильні центробіжні сили, які сьогодні розривають нашу країну, які сьогодні на Сході і на Заході намагаються чинити провокації, розхитуючи єдність України. Тому забудьте про слово "федералізація". Я ніколи цього не допущу, якщо буде можливість разом з вами по-новому будувати Україну. Федералізації не буде ніколи. Унітарна країна!", – наголосила політик.

Лідер "Батьківщини" також зазначила, що вона запропонувала спільний інтелектуальний діалог, у якому надала тільки пропозиції, у якому вона може виступити "тільки модератором рівних серед рівних без намірів нав‘язувати якісь думки і концепції".

"Замість того, щоб думати про масштабні речі, як побудувати наше життя в Україні для кожного українця, мої опоненти шукають якісь слова і фрази. Якщо комусь не подобається слово "канцлер" на чолі парламентської форми правління, то використовуйте слово прем‘єр-міністр, гетьман тощо. Не у слові справа, а в сильній системі управління країною", – заявила Тимошенко.