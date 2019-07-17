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Тимошенко подала в суд "пенсионный" иск

Новости » Политика    17.07.2019 - 12:39
Тимошенко подала в суд "пенсионный" иск
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко требует признать незаконными решения правительства для пенсионеров, которым платили меньше 3094 грн

Команда Юлии Тимошенко подала в Окружной административный суд Киева иск о нарушении правительством, Пенсионным фондом и Минсоцполитики права граждан на минимальную пенсию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Мы требуем признать незаконными все решения правительства для тех пенсионеров, кому они весь год платили меньше прожиточного минимума – 3094 грн", – подчеркнула лидер "Батькивщины" после подачи иска.

Тимошенко подала в суд &quot;пенсионный&quot; иск

Исковое заявление (ba.org.ua)

Она напомнила, что законом предусмотрены размеры прожиточного минимума для различных категорий граждан, ниже которого платить зарплаты и пенсии запрещено. Следовательно, каким бы маленьким ни был стаж у пенсионера, ему нельзя заплатить меньше 3094 грн.

Зато весь последний год правительство Гройсмана на базе бюджета, который они протолкнули через парламент, платили миллионам украинцев заниженные пенсии, отметила Тимошенко. Она добавила, что сегодня более 70% пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что ее команда уже доказала в судах незаконность и необоснованность постановлений правительства Гройсмана о повышении цен на газ для населения. "Мы уверены, что такое же решение будет принято и по "пенсионному" иску, и пенсии будут пересчитаны", - заявила Тимошенко.

В то же время, политик отметила, что перерасчет может произойти быстрее, если решение примет новый парламент и новое правительство.

Именно поэтому, по мнению Тимошенко, каждый голос, отданный на выборах за "Батькивщину", станет голосом за повышение минимальной пенсии до 3094 грн, за снижение тарифов и голосом против распродажи земли и стратегической собственности государства.

Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн
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