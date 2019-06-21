Тимошенко подала в ГБР заявление о незаконном присвоении ГТС

Команда "Батькивщины" подала в Государственного бюро расследований (ГБР) заявление о совершении руководителями правительства, НКРЭКУ и "Нафтогаза" попыток доведения ГТС Украины до искусственного банкротства. Об этом Юлия Тимошенко заявила 21 июня на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме этого, Тимошенко обратилась к президенту с просьбой созвать заседание СНБО и наложить вето на два постановления правительства, "которые лишают нашу страну ценнейшей собственности".

Как пояснила лидер "Батькивщины", сейчас разворачивается завершающий этап избавления Украины нашей стратегической государственной собственности - ГТС, которая приносит нам до 3 млрд долл. ежегодно и построение которой с нуля обойдется в 300 млрд евро.

"Нашу ГТС абсолютно бесплатно передают неизвестно кому. Это, по сути, приватизация, только без денег. Кто будет распоряжаться ресурсами, которые она приносит, управлять ею, кто будет принимать решение о том, как будет выглядеть энергетическая независимость Украины", – подчеркнула она.

Тимошенко убеждена: если мы потеряем ГТС, каждая семья в стране станет беднее на 18 тыс. евро (если стоимость ГТС разделить на количество семей).

По ее данным, в 2007 году был принят закон при ее авторстве, который защищал ГТС. В документе речь шла о запрете реорганизации, разделения, отделения, слияния, приватизации, залога – все было запрещено: "Потому что мы хорошо знали, что много желающих этот лакомый кусок хочет прибрать к рукам".

Однако это действовало до 2014 года, когда был подписан закон, который отменил все запреты. "Они сделали это для того, чтобы на коррупционной основе забрать у государства самое ценное имущество", – пояснила председатель "Батькивщины".

Затем Владимир Гройсман подписал два постановления – 496 и 484, где предусмотрено, что вновь созданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины" полностью передается ГТС, хранилища, все имущество, рассказывает лидер "Батькивщины".

В пунктах постановления, считает Тимошенко, странно написано, что "это ПАО выводится из системы управления государства и передается в управление неизвестно каким международным компаниям, и государство не будет иметь права на это влиять".

По мнению Тимошенко, для того, чтобы прикрыть эту "авантюру" с 2016 г. доводят ГТС до банкротства.

"Они делали это стратегически, чтобы потом объяснить украинцам, что это никому не нужный металлолом. И компания "Нафтогаз" создавала искусственную задолженность перед ГТС, не платила за услуги, и показывала убытки ГТС: в 2016 г. – 6 млрд грн, 2017. – 25 млрд и в 2018р. – 32, 5", - сказала Тимошенко.

Тимошенко убеждена, оставить ГТС в собственности государства и реально защитить наши национальные интересы и безопасность страны можно лишь комплексно. То есть, президент должен наложить вето на постановления Гройсмана (496 и 484), новый парламент – принять инициированный Тимошенко закон о защите ГТС (№8107), а ГБР – начать уголовное дело против Коболева, Гройсмана, Кривенко, а также Порошенко, отметила лидер политсилы.