Тимошенко: подаем заявление на сотрудников УГО, сорвавших рассмотрение "земельного" дела в КСУ

Силовой недопуск двух судей Конституционного суда Украины на последнее заседание - преступление Управления государственной охраны. Заявление об этом будет направлено в Государственное бюро расследований.

"Наша команда подала обращение в Конституционный суд, чтобы признать "земельные" законы неконституционными. К примеру, тот закон, который вступает в силу с 1 июля, нарушает 22 статьи Конституции Украины. Но на заседание КСУ, которое недавно состоялось, не смогли попасть двое судей - оказалось, что их силой не пустили в помещение представители Управления государственной охраны", - сообщила Юлия Тимошенко.

По ее словам, инструменты силового недопуска были использованы для того, чтобы сорвать рассмотрение дела о неконституционности распродажи земли по сути. В этом заинтересованы аграрные олигархи, убеждена она.

"Это делается для того, чтобы принятое КСУ решение без двух голосов было признано нелегитимным. Вы представляете, какова стоимость вопроса о продаже земли? За кулисами стоят крупные клановые олигархические образования в аграрном комплексе - как в Украине, так и за ее пределами, которые планируют присвоить нашу землю. И они влияют на решение судей КСУ не допускали на заседания", - считает лидер "Батькивщины".

Тимошенко заверила, что вместе с командой приложит все усилия, чтобы восстановить законность, чтобы Конституционный суд мог рассмотреть вопрос о неконституционности принятых монобольшинством законов о распродаже земли.

"Это надо останавливать, поэтому завтра я лично передам заявление о преступлении в Государственное бюро расследований. Поставим в известность и Генпрокуратуру. Руководитель УГО, руководитель государственных охранников, работающих в КСУ, рядовые охранники в нарушение Конституции не пустили судей. Это преступление против правосудия, это превышение любых судебных полномочий. Нам надо добиться, чтобы КСУ мог честно рассмотреть дело и сказать, закон о распродаже земли конституционный, или нет", - резюмировала Юлия Тимошенко.

Напомним, 3 июня КСУ отложил рассмотрение дела по представлению "Батькивщины" относительно неконституционности закона о распродаже земли из-за отсутствия на судебном заседании двух судей - председателя КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Косминина. К рассмотрению дела их силой не допустило Управление государственной охраны.