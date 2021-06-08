Тимошенко: подаємо заяву на представників УДО, які зірвали розгляд "земельної" справи у КСУ

Силовий недопуск двох суддів Конституційного суду України на останнє засідання - злочин Управління державної охорони. Заяву про це буде направлено у Державне бюро розслідувань.

"Наша команда подала звернення до Конституційного суду, щоби визнати "земельні" закони неконституційними. Приміром, той закон, що набуває чинності з 1 липня, порушує 22 статті Конституції України. Але на засідання КСУ, яке нещодавно відбулося, не змогли потрапити двоє суддів - виявилося, що їх силоміць не пустили в приміщення представники Управління державної охорони", - повідомила Юлія Тимошенко.

За її словами, інструменти силового недопуску були використані для того, щоб зірвати розгляд справи про неконституційність розпродажу землі по суті. В цьому зацікавлені аграрні олігархи, переконана вона.

"Це робиться для того, щоб ухвалене КСУ рішення без двох голосів було визнано нелегітимним. Ви уявляєте, яка вартість питання про продаж землі? За лаштунками стоять великі кланові олігархічні утворення в аграрному комплексі - як в Україні, так і за її межами, які планують привласнити нашу землю. І вони впливають на рішення, щоб суддів КСУ не допускали на засідання", - вважає лідер "Батьківщини".

Тимошенко запевнила, що разом з командою докладе всіх зусиль, щоб поновити законність, аби Конституційний суд міг розглянути питання про неконституційність ухвалених монобільшістю законів про розпродаж землі.

"Це треба зупиняти, тому завтра я особисто передам заяву про злочин в Державне бюро розслідувань. Поставимо до відома і Генпрокуратуру. Керівник УДО, керівник державних охоронців, які працюють в КСУ, рядові охоронці в порушення Конституції не пустили суддів. Це злочин проти правосуддя, це перевищення будь-яких судових повноважень. Нам треба домогтися, щоб КСУ міг чесно розглянути справу і сказати, чи закон про розпродаж землі конституційний, чи ні", - резюмувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, 3 червня КСУ відклав розгляд справи за поданням "Батьківщини" щодо неконституційності закону про розпродаж землі через відсутність на судовому засіданні двох суддів - Голови КСУ Олександра Тупицького і судді КСУ Олександра Космініна. До розгляду справи їх силоміць не допустило Управління державної охорони.