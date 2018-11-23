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Тимошенко планирует внедрить комплексную программу поддержки молодежи

Новости » Политика    23.11.2018 - 15:04
Тимошенко планирует внедрить комплексную программу поддержки молодежи
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Среди приоритетов - низкие кредиты на жилье, высокие стипендии и достойная помощь на детей

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко внедрит комплексную программу поддержки молодежи, которая будет включать достойные стипендии, микрокредитование бизнеса, низкие кредиты на жилье и финансовую помощь при рождении ребенка. Об этом она заявила во время Национального Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве, передает пресс-служба политсилы.

По ее словам, прежде всего, нужно пересмотреть все подходы к выплаты стипендий, они будут не меньше реального прожиточного уровня.

Политик отметила, что более миллиона молодых парней и девушек сейчас выезжают на работу за границу, не находя себе места в Украине. Каждый 4-й молодой украинец в возрасте 14-29 лет остается вообще безработным, констатировала политик.

"Нам необходимо задействовать механизм стимулирования предприятий – через снижение налогов – для привлечения к работе молодых специалистов. В странах ЕС есть системы предоставления субсидий работодателям, которые устраивают молодежь или обеспечивают выпускников рабочим местом", – пояснила Тимошенко.

По ее словам, молодежь сможет также получить микрокредиты без залога под 3% годовых под готовый бизнес-план: "Мы снимем все ограничения на создание и правильное масштабное финансирование украинских стартапов и малого бизнеса. Наша молодежь будет иметь достойную работу и достойные на уровне мировых стандартов доходы".

Для того, чтобы оставить молодежь в Украине, необходимо также обеспечить их семьи жильем, подчеркивает лидер "Батькивщины" и добавляет: до 80% молодых людей не имеют своего собственного жилья.

Учитывая это, Тимошенко введет жилищную программу для молодежи: через ипотечные кредиты, без залога и первого взноса, минимум на 10 лет, с государственным рыночным страхованием.

Кроме того, политик призывает переломить тенденцию в Украине, когда смертность вдвое превышает рождаемость: "Для того, чтобы поддержать молодые семьи не только работой, жильем, а еще и стимулировать их стремление рожать детей, мы возобновим выплаты на рождение ребенка, которые платило мое правительство. И они были наибольшими за все времена".

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