Тимошенко планує запровадити комплексну програму підтримки молоді

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Серед пріоритетів - низькі кредити на житло, високі стипендії та гідна допомога на дітей

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко запровадить комплексну програму підтримки молоді, яка включатиме гідні стипендії, мікрокредитування бізнесу, низькі кредити на житло та фінансову допомогу при народженні дитини. Про це вона заявила під час Національного Форуму "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", який проходить сьогодні в Києві, передає прес-служба політсили.

За її словами, насамперед, потрібно переглянути всі підходи до виплати стипендій, вони будуть не менше реального прожиткового рівня.

Політик зазначила, що понад мільйон молодих хлопців і дівчат нині виїжджають на роботу за кордон, не знаходячи собі місця в Україні. Кожен 4-й молодий українець віком 14-29 років залишається взагалі безробітним, констатувала політик.

"Нам необхідно задіяти механізм стимулювання підприємств – через зниження податків – для залучення до роботи молодих фахівців. У країнах ЄС є системи надання субсидій роботодавцям, які влаштовують молодь або забезпечують випускників робочим місцем", – пояснила Тимошенко.

За її словами, молодь змож також отримати мікрокредити без застави під 3% річних під готовий бізнес-план: "Ми знімемо всі обмеження на створення та правильне масштабне фінансування українських стартапів та малого бізнесу. Наша молодь матиме гідну роботу та гідні на рівні світових стандартів доходи".

Для того, щоб залишити молодь в Україні, необхідно також забезпечити їхні родини житлом, наголошує лідер "Батьківщини" і додає: до 80% молодих людей не мають свого власного помешкання.

З огляду на це Тимошенко запровадить житлову програму для молоді: через іпотечні кредити, без застави і першого внеску, мінімум на 10 років, з державним ринковим страхуванням.

Окрім того, політик закликає зламати тенденцію в Україні, коли смертність удвічі перевищує народжуваність: "Для того, щоб підтримати молоді родити не тільки роботою, житлом а ще й стимулювати їхнє прагнення народжувати дітей, ми відновимо ті виплати на народження дитини, які платив мій уряд. І вони були найбільшими за всі часи".