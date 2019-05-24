Тимошенко передала Зеленскому документы для снижения тарифов

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко передала Владимиру Зеленскому разработанный его командой пакет указов и законов для снижения тарифов для населения. Об этом она заявила в эфире программы "Право на владу" на 1+1, сообщает РБК-Украина.

"Мы имеем возможность исправить ситуацию за несколько дней", – подчеркнула она и добавила, что люди должны почувствовать изменения уже сегодня.

Так, план действий содержит наработанный проект указа о введении вето, по сути, приостановка двух постановлений правительства Владимира Гройсмана относительно повышения цен на газ.

"Если эти два постановления останавливаются, мы автоматически возвращаемся к цене 4, 5 грн за кубометр", – убеждена политик.

Кроме того, среди указов – назначение двух людей в НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы.

"У президента есть полномочия формировать НКРЭКУ. Там сейчас есть 2 вакансии, которые дают право влиять главе государства на процесс справедливого установления тарифов. И здесь есть проекты указа о назначении тех людей, которых президент захочет видеть в этой системе", – объяснила Тимошенко.

Третий документ – проект закона, который уже зарегистрирован в парламенте, прошел комитет и включен в повестку дня. Он касается передачи газа украинской добычи для потребления бюджетной сферы и на нужды населения, как это было до 2014 года.