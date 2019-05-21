Тимошенко: перед роспуском Рады надо изменить закон

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко считает, что для роспуска Рады есть все правовые основания

Для роспуска Верховной рады есть все правовые основания, но перед этим депутаты обязаны изменить избирательное законодательство, назначить новых силовиков и руководство Национального банка. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя результаты встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента и парламентских фракций, сообщает РБК-Украина.

"Легитимность новых силовиков, новая система выборов, новая система управления НБУ, снятие неприкосновенности, решение социальных вопросов, в частности относительно тарифов, – это можно и нужно сделать до роспуска парламента. И тогда могут быть объявлены досрочные парламентские выборы условно 28 июля, а не 21", – сказала она.

Политик убеждена, что разница во времени между этими двумя датами не такая уж большая, но она позволит начать коренные изменения в стране немедленно.

Тимошенко призвала нового президента инициировать внеочередную сессию парламента и предложить собственную повестку дня, которая будет предусматривать изменения избирательного законодательства, отмену коррупционной мажоритарной составляющей, усиление ответственности депутатов, назначение нового руководства Генпрокуратуры, СБУ, Национального банка, министерств обороны и иностранных дел.

Как пояснила председатель партии, если сейчас не легитимно назначить силовиков, останется большой риск, что "коррумпированная тусовка вокруг Порошенко пойдет в парламент, получит неприкосновенность и будет продолжать влиять на политику, проводя свои коррупционные интересы в жизни".

Новых руководителей силовых ведомств надо назначить еще до роспуска парламента, пояснила лидер "Батькивщины", чтобы уволенные не могли обратиться в суд и, ссылаясь на статьи 85 и 90 Конституции, восстановиться в должности.

"Мы предложили президенту изменить силовиков – генпрокурора, главу СБУ, министра обороны, иностранных дел. Это его прямые полномочия", – сказала Тимошенко.

Также, по ее мнению, президент имеет право поставить вопрос смены главы НБУ, ведь НБУ и его политика за последние 5 лет довели страну до крайнего уровня инфляции, необоснованного падения национальной валюты, содержание недопустимых ставок по кредитам для бизнеса и экономики и т. п., констатировала парламентарий. Без изменения политики Нацбанка невозможны изменения, которых ждут украинцы, подытожила Тимошенко.