Тимошенко озвучила план неотложных действий по спасению энергетики

Поэтому "Батькивщина" не позволит властям обманывать общество, что все нормально.

Она сообщила, что совместно с экспертами команда "Батькивщины" разработала план действий, предотвращающий энергетический кризис. Он положен в основу соответствующего проекта постановления Верховной рады, которое уже внесено на рассмотрение парламента.

"Первое, что нужно делать - это вводить энергетическое чрезвычайное положение, как предусмотрено законом о рынке газа. Это поможет создать балансы, рассчитать, что и как нужно делать с потреблением и пополнением энергетических ресурсов. А во-вторых, немедленно создать специальную правительственную комиссию, которая будет состоять из экс-министров энергетики, экс-руководителей различных направлений энергетической отрасли. Эта профессиональная команда должна быть рядом с правительством, даже не занимая никаких должностей. Ведь вызовы, которые возникли перед Украиной, свидетельствуют, что правительству не хватает профессионалов", - отметила Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, сейчас, когда энергетическая отрасль находится в ощутимом кризисе, нужно срочно спасти и сохранить энергосистему.

"Третье, на чем мы настаиваем - нужно внести все необходимые изменения в бюджет, проинвентаризировать деньги, которые есть на счету "Нефтегаза", и выкупить 3 млрд кубов газа, которые находятся в газовых хранилищах и принадлежат частным собственникам, по договорной цене. Это может покрыть одну часть дефицита. Также мы советуем немедленно закупать уголь там, где только можно. Безусловно, кроме тех территорий, где мы политически не можем его покупать", - добавила лидер "Батькивщины".

Также, по ее словам, в сложившейся ситуации нужно наладить сотрудничество с местными общинами и совместно противостоять возможным вызовам.

"Мы рекомендуем всем общинам, где есть принадлежащие им генерирующие компании загрузить резервные мощности резервным топливом. Это еще один элемент, который поможет смягчить удар. Кроме того, местные органы власти должны сейчас вычислить критические точки, такие как опорные больницы, особенно по лечению коронавируса, другие важные объекты, и подумать о локальных системах кризисного обеспечения электроэнергией, ставить дизель-генераторы и т.д.", - отметила Юлия Тимошенко.

Она констатировала, что для всестороннего наведения порядка в энергетике необходимо убрать коррупционного посредника НАК "Нефтегаз" и изменить политику управления страной.

"Если нам удастся изменить стратегию, которой нас сегодня ведут, и людей, которые эту стратегию осуществляют, то у Украины никогда не будет никаких кризисов и будем жить спокойно и абсолютно успешно", - резюмировала Юлия Тимошенко.