Тимошенко: для объявления дефолта в Украине нет предпосылок

Ни в коем случае нельзя допустить дефолта Украины, поскольку для этого нет никаких предпосылок. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на брифинге по итогам Согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы в Украине наступил дефолт. Это потеря доверия всех инвесторов в мире на много лет. Никто не сможет спрогнозировать, какой будет курс гривны. При дефолтах, как правило, стремительно падает курс национальной валюты. А это уже полное обнищание людей, потому что в долларах они снова будут получать в 2-3 раза меньше", – пояснила политик.

Также, отметила Тимошенко, "дефолт – это полная дестабилизация всей жизни Украины и это экономический упадок, который будет длиться годами".

Кроме того, лидер "Батькивщины" подчеркнула, что вопрос дефолта – это не вопрос президента, а вопрос правительства и НБУ. Зато Украина имеет сбалансированный бюджет, который предусматривает средства на погашение наших долгов и возврат процентов по заимствованиям, добавила она.

"Предпосылок для дефолта не существует! Никакого дефолта в Украине не может быть, если никто не пойдет ни в какие авантюры, несовместимые с нормальной жизнью страны", – подчеркнула Тимошенко.

Она также обратила внимание на то, что за два месяца парламенту и новому президенту Украины надо тесно сотрудничать над новым бюджетом на следующий год.

"Именно сейчас начинается бюджетный процесс, а бюджетный процесс – это пенсии, заработные платы, правильная система налогообложения нашей экономики, справедливые социальные выплаты, и это прекращение той коррупции на бюджете, которая длилась все 5 лет", – подытожила лидер партии.