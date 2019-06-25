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Тимошенко объяснила, как быстро поднять экономику

Новости » Политика    25.06.2019 - 08:09
Тимошенко объяснила, как быстро поднять экономику
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Крупнейшими инвесторами экономики каждой страны являются ее собственные граждане, убеждена Тимошенко

Повышение доходов людей, работающая по европейским стандартам банковская система, деофшоризация и новая налоговая система – это шаги, которые помогут поднять экономику достаточно быстро. Об этом заявила Юлия Тимошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает РБК-Украина.

По мнению лидера "Батькивщины", крупнейшими инвесторами экономики каждой страны являются ее собственные граждане, поэтому нужно стимулировать рост доходов украинцев, пересмотреть минимальный прожиточный уровень и поднять зарплаты по тарифной сетке, "а не просто поставить всем почти одинаковую оплату труда".

Тимошенко отметила, что украинцы априори не могут конкурировать ни дома, ни на мировых рынках, если отечественная банковская система не работает, если кредиты нашим предпринимателям дают под 20% (а не 3-5%, как в мире), а условия для его получения слишком жесткие.

"Как может работать экономика, если вместо 70-80% ВВП, которые должны быть направлены на кредитование, мы имеем всего 30% монетарной массы. Нашу экономическую систему просто лишили крови", – отметила она.

Пока ставка рефинансирования будет более 12-14% годовых, когда в еврозоне национальные банки кредитуют коммерческие под 0%, нас как экономическую систему просто будут ликвидировать, подчеркнула Тимошенко.

Еще одним приоритетом экономической политики, по убеждению Тимошенко, должна стать деофшоризация. Для этого "Батькивщиной" вместе с международными экспертами разработаны и зарегистрированы в 2016 году законопроекты №4180 и № 4181. Эти два документа, заверила Тимошенко, могут в первый год дать 67 млрд грн в доходы бюджета Украины.

Как уточнила политик, по оценкам МВФ, теневая экономика составляет 44,8%, то есть почти половина экономики работает в теневой сфере, а это означает, что недополучает бюджет, а люди – зарплаты.

"Принять закон о деофшоризации – и теневая экономика уменьшится существенно. Но главная база теневой экономики – недопустимое налоговое законодательство. Надо немедленно принять новый Налоговый кодекс", – подытожила Тимошенко.

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