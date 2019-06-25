Тимошенко пояснила, як швидко підняти економіку

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Найбільшими інвесторами економіки кожної країни є її власні громадяни, переконана Тимошенко

Підвищення доходів людей, працююча за європейськими стандартами банківська система, деофшоризація і нова податкова система – це кроки, які допоможуть підняти економіку досить швидко. Про це заявила Юлія Тимошенко в програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає РБК-Україна.

На думку лідера "Батьківщини", найбільшими інвесторами економіки кожної країни є її власні громадяни, тому потрібно стимулювати зростання доходів українців, переглянути мінімальний прожитковий рівень та підняти зарплати за тарифною сіткою, "а не просто поставити всім майже однакову оплату праці".

Тимошенко зауважила, що українці апріорі не можуть конкурувати ні вдома, ні на світових ринках, якщо вітчизняна банківська система не працює, якщо кредити нашим підприємцям дають під 20% (а не 3-5%, як у світі), а умови для його отримання занадто жорсткі.

"Як може працювати економіка, якщо замість 70-80% ВВП, які мають бути спрямовані на кредитування, ми маємо всього 30% монетарної маси. Нашу економічну систему просто позбавили крові", – зауважила вона.

Доки ставка рефінансування буде понад 12-14% річних, коли в єврозоні національні банки кредитують комерційні під 0%, нас як економічну систему просто ліквідуватимуть, наголосила Тимошенко.

Ще одним пріоритетом економічної політики, на переконання Тимошенко, має стати деофшоризація. Для цього "Батьківщиною" разом з міжнародними експертами розроблені та зареєстровані у 2016 році законопроекти №4180 та № 4181. Ці два документи, запевнила Тимошенко, можуть в перший рік дати 67 млрд грн в доходи бюджету України.

Як уточнила політик, за оцінками МВФ, тіньова економіка становить 44,8%: тобто майже половина економіки працює в тіньовій сфері, а це означає, що недоотримує бюджет, а люди – зарплати.

"Ухвалити закон про деофшоризацію – і тіньова економіка зменшиться суттєво. Але головна база тіньової економіки – недопустиме податкове законодавство. Треба негайно ухвалити новий Податковий кодекс", – підсумувала Тимошенко.