Тимошенко обвинила в проблемах с теплообеспечением лично Порошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, что на цене на газ построено одно из крупных направлений коррупции

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко лично обратилась к президенту Петру Порошенко с требованием навести порядок в государстве и немедленно разрешить поставки украинского природного газа компаниям, которые должны обеспечивать людей теплом. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в г. Ровно, передает пресс-служба "Батькивщины".

"То, что сегодня делают с жизнью людей – это террор холодом, это издевательство нулевыми пенсиями и зарплатами", – сказала она.

Тимошенко возмущена тем, что теперь по всей Украине есть населенные пункты, где дети в школах без тепла, не отапливаются больницы и дома.

Как отметила политик, прошел месяц, как начался отопительный сезон. Однако на эту минуту 22 теплоснабжающие системы не получают природный газ, и люди в тех регионах, которые подключены к отоплению этих 22 генерирующих мощностей, по сути, остались в холоде.

"В г. Смела (Черкасской области) люди уже блокировали дороги, приходили ко всем органам власти. И сейчас они планируют выехать в Киев и спросить у президента, что вообще происходит с поставками природного газа. Почему, несмотря на недопустимо высокие цены на газ, людям газ украинской добычи не дают?", – спросила она.

Причина очевидна, убеждена Тимошенко, – на цене на газ построен один из крупных направлений коррупции.

"Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди неспособны платить такую цену. Людей лишили права на тепло", – пояснила председатель партии.

Тимошенко также прокомментировала заявления властей о невозможности снижения цены на газ.

"Такими пропагандистскими технологиями они защищают свое право забирать миллиарды в последние 5 месяцев, которые у них остались до политического дембеля", – подчеркнула лидер "Батькивщины".