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Тимошенко звинуватила у проблемах з теплопостачанням особисто Порошенка

Новини » Політика    14.11.2018 - 13:08
Тимошенко звинуватила у проблемах з теплопостачанням особисто Порошенка
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, що на ціні на газ побудований один з великих напрямів корупції

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко особисто звернулась до президента Петра Порошенка з вимогою навести лад у державі та негайно увімкнути постачання українського природного газу компаніям, які повинні забезпечувати людей теплом. Про це вона повідомила під час прес-конференції у м. Рівне, передає прес-служба "Батьківщини".

"Те, що сьогодні роблять з життям людей – це терор холодом, це знущання нульовими пенсіями і зарплатами", – сказала вона.

Тимошенко обурена тим, що наразі по всій Україні є населені пункти, де діти у школах без тепла, не опалюються лікарні та оселі.

Як зауважила політик, минув місяць, як розпочався опалювальний сезон. Проте на цю хвилину 22 теплопостачальні системи не отримують природний газ, і люди в тих регіонах, які підключені до опалення цих 22 генеруючих потужностей, по суті, залишилися в холоді.

"У м. Сміла (на Черкащині) люди вже блокували дороги, приходили до всіх органів влади. І зараз вони планують виїхати до Києва і запитати у президента, що взагалі відбувається з постачанням природного газу. Чому попри недопустимо високі ціни на газ людям газ українського видобутку не дають?", – запитала вона.

Причина очевидна, переконана Тимошенко, – на ціні на газ побудований один з великих напрямів корупції.

"Родовища, які колись належали державі, передані в приватні руки під час Януковича, а також оточенню Порошенка за хабарі. Вони, маючи наші природні родовища газу, а з іншого боку, маючи вплив на всю владу, встановлюють на газ захмарні ціни. Люди нездатні платити таку ціну. Людей позбавили права на тепло", – пояснила голова партії.

Тимошенко також прокоментувала заяви влади про неможливість зниження ціни на газ.

"Такими пропагандистськими технологіями вони захищають своє право забирати мільярди в останні 5 місяців, які в них залишились до політичного дембелю", – наголосила лідер "Батьківщини".

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