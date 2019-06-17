ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

Новости » Политика    17.06.2019 - 21:50
Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко убеждена, что Гройсману и его окружению не избежать ответственности

Владимиру Гройсману и его окружению не избежать ответственности за введенные коррупционные схемы. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире телеканала "NewsOne", передает РБК-Украина.

Заявления Владимира Гройсмана о том, что якобы "система" Петра Порошенко мешала ему воплощать важные решения, лидер "Батькивщины" назвала "примером манипуляции сознанием людей".

"Он интересную вещь сказал, что ему Порошенко все эти годы мешал работать. Если ему уже никто не мешает и он превратился в независимую личность, то пусть он как минимум снизит тарифы, а также пусть уберет из расходной части бюджета все коррупционные схемы", - сказала Тимошенко, добавив, что эти "схемы" якобы были запущены Гройсманом и Порошенко.

Политик также призвала руководителя Кабмина принять, наконец, в парламенте "решения в пользу людей, которые годами не принимаются", а также возобновить действие 135 отмененных законов, которые облегчат жизнь для многодетных мам, многодетных семей, афганцев, чернобыльцев, инвалидов, детей войны.

"Пусть он просто все эти законы восстановит и покажет, что он независимый. Но увы, они все – одна коррупционная система", – заявила Тимошенко.

Гройсман поручил обеспечить жителей Донбасса питьевой водой Тимошенко предлагает новые подходы к формированию бюджета
Новости Украины ТимошенкоБатькивщинаВладимир Гройсман
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь