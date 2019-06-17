Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко убеждена, что Гройсману и его окружению не избежать ответственности

Владимиру Гройсману и его окружению не избежать ответственности за введенные коррупционные схемы. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире телеканала "NewsOne", передает РБК-Украина.

Заявления Владимира Гройсмана о том, что якобы "система" Петра Порошенко мешала ему воплощать важные решения, лидер "Батькивщины" назвала "примером манипуляции сознанием людей".

"Он интересную вещь сказал, что ему Порошенко все эти годы мешал работать. Если ему уже никто не мешает и он превратился в независимую личность, то пусть он как минимум снизит тарифы, а также пусть уберет из расходной части бюджета все коррупционные схемы", - сказала Тимошенко, добавив, что эти "схемы" якобы были запущены Гройсманом и Порошенко.

Политик также призвала руководителя Кабмина принять, наконец, в парламенте "решения в пользу людей, которые годами не принимаются", а также возобновить действие 135 отмененных законов, которые облегчат жизнь для многодетных мам, многодетных семей, афганцев, чернобыльцев, инвалидов, детей войны.

"Пусть он просто все эти законы восстановит и покажет, что он независимый. Но увы, они все – одна коррупционная система", – заявила Тимошенко.